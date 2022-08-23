Altın fiyatları geriliyor! Yüksek fiyattan altın alan yatırımcı şaşkın! İşte güncel altın fiyatları

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 23 Ağustos 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatlarını haberimizde yer verdik...

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 23 AĞUSTOS 2022 SALI?

Altın fiyatları 23 Ağustos 2022 Salı gününe düşüşle başladı. Saat 10.22 itibariyle gram altın 1.011,23 TL, çeyrek altın 1.679,00 TL, cumhuriyet altını 6 bin 699,00 TL, yarım altın ise 3 bin 359,00 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL 23 AĞUSTOS 2022 SALI?

Gram altın, 23 Ağustos 2022 Salı günü saat 10.22 itibariyle 1.017,01 TL'den satılıyor. Gram altının alış ve satış fiyatı haberimizde...

Gram altın alış fiyatı: 1.011,07 TL

Gram altın satış fiyatı: 1.011,23 TL

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.665,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.679,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6 bin 644,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6 bin 699,00 TL

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 930,69 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 939,23 TL

22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

22 ayar altın alış fiyatı: 927,79 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 958,97 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 16 bin 347,23 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 16 bin 602,90 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 33 bin 454,98 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 34 bin 095,93 TL

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ONS altın alış fiyatı: 1.736,34 dolar

ONS altın satış fiyatı: 1.736,64 dolar

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Yarım altın alış fiyatı: 3 bin 319,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 3 bin 359,00 TL

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Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.