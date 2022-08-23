Altın fiyatları geriliyor! Yüksek fiyattan altın alan yatırımcı şaşkın! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan gerileme yeni günde de sürüyor. Gram altın 1110 TL, çeyrek altın ise 1.679,00 TL'den satılmaya başlandı. Son durumu merak edenler için 23 Ağustos 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 23 Ağustos 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatlarını haberimizde yer verdik...

Altın fiyatları geriliyor! Yüksek fiyattan altın alan yatırımcı şaşkın! İşte güncel altın fiyatları

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 23 AĞUSTOS 2022 SALI?

Altın fiyatları 23 Ağustos 2022 Salı gününe düşüşle başladı. Saat 10.22 itibariyle gram altın 1.011,23 TL, çeyrek altın 1.679,00 TL, cumhuriyet altını 6 bin 699,00 TL, yarım altın ise 3 bin 359,00 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL 23 AĞUSTOS 2022 SALI?

Gram altın, 23 Ağustos 2022 Salı günü saat 10.22 itibariyle 1.017,01 TL'den satılıyor. Gram altının alış ve satış fiyatı haberimizde...

Gram altın alış fiyatı: 1.011,07 TL

Gram altın satış fiyatı: 1.011,23 TL

Altın fiyatları geriliyor! Yüksek fiyattan altın alan yatırımcı şaşkın! İşte güncel altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.665,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.679,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6 bin 644,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6 bin 699,00 TL

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 930,69 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 939,23 TL

Altın fiyatları geriliyor! Yüksek fiyattan altın alan yatırımcı şaşkın! İşte güncel altın fiyatları

22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

22 ayar altın alış fiyatı: 927,79 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 958,97 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 16 bin 347,23 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 16 bin 602,90 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 33 bin 454,98 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 34 bin 095,93 TL

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ONS altın alış fiyatı: 1.736,34 dolar

ONS altın satış fiyatı: 1.736,64 dolar

Altın fiyatları geriliyor! Yüksek fiyattan altın alan yatırımcı şaşkın! İşte güncel altın fiyatları

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Yarım altın alış fiyatı: 3 bin 319,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 3 bin 359,00 TL

Altın fiyatlarını takip etmek için tıklayınız.

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merkez Bankası tetikledi, küresel piyasalar ateşledi! Dolar ve Euro'nun yükselişte! İşte güncel döviz kuru fiyatları
Merkez Bankası tetikledi, küresel piyasalar ateşledi! Dolar ve Euro'nun yükselişte! İşte güncel döviz kuru fiyatları
Akaryakıta beklenen zam geldi! Bu gece yarısı motorinin ardından benzinde de fiyat artışı yapıldı!
Akaryakıta beklenen zam geldi! Bu gece yarısı motorinin ardından benzinde de fiyat artışı yapıldı!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı! "Sakın tuzağa gelmeyin"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı! "Sakın tuzağa gelmeyin"
"Dolar 30 olursa, şükredelim" Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dikkat çeken açıklama!
"Dolar 30 olursa, şükredelim" Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dikkat çeken açıklama!
Son dakika| Türkiye, Suriye ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik sözler
Son dakika| Türkiye, Suriye ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik sözler
Ankara'da korku filmi gibi olay! 3 yaşındaki çocuğuna uyuşturucu verdi, çocuk istemeyince piknik tüpüyle kafasına defalarca vurarak öldürdü!
Ankara'da korku filmi gibi olay! 3 yaşındaki çocuğuna uyuşturucu verdi, çocuk istemeyince piknik tüpüyle kafasına defalarca vurarak öldürdü!
Bakan Koca'dan sağlık çalışanı adaylarına müjde! Bakanlık tarafından 85 bin personel alınacak!
Bakan Koca'dan sağlık çalışanı adaylarına müjde! Bakanlık tarafından 85 bin personel alınacak!
Akaryakıta beklenen zam geldi! Bu gece yarısı motorinin ardından benzinde de fiyat artışı yapıldı!
Akaryakıta beklenen zam geldi! Bu gece yarısı motorinin ardından benzinde de fiyat artışı yapıldı!
Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı! Plan yaparken iki kez düşünün! İşte etkilenecek olan o iller...
Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı! Plan yaparken iki kez düşünün! İşte etkilenecek olan o iller...
Masterchef Türkiye'de dengeler değişiyor! Mavi takımın kaptanlığı için büyük mücadele: Yarışmacılar soğuk soğuk terledi
Masterchef Türkiye'de dengeler değişiyor! Mavi takımın kaptanlığı için büyük mücadele: Yarışmacılar soğuk soğuk terledi
Sanki kış geldi! Sağanak yağış Bursa'yı etkisi altına aldı, yollar göle döndü! Yağmur altında banyo yapan vatandaş gülümsetti!
Sanki kış geldi! Sağanak yağış Bursa'yı etkisi altına aldı, yollar göle döndü! Yağmur altında banyo yapan vatandaş gülümsetti!
Aksaray'da yürekleri yakan kaza! İki hafta önce nişanlanan çift hayatını kaybetti: Geriye mutlu anların fotoğrafları kaldı
Aksaray'da yürekleri yakan kaza! İki hafta önce nişanlanan çift hayatını kaybetti: Geriye mutlu anların fotoğrafları kaldı