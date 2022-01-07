Altın fiyatları gerilmiş yaydan çıkan ok gibi fırladı! Almak isteyen iyi düşünmeli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları gerilmiş yaydan çıkan ok gibi fırladı! Almak isteyen iyi düşünmeli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Haftanın son gününde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürüyor. FED etkisiyle fiyatlar yükselmeye başladı. Gram altın 800 TL'nin hemen altında seyrederken son durumu merak edenler için 7 Ocak 2022 Cuma serbest piyasa altın fiyatları haberimizde...