Altın fiyatları gerilmiş yaydan çıkan ok gibi fırladı! Almak isteyen iyi düşünmeli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 7 Ocak 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...