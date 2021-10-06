Altın fiyatları güne düşüşle başladı ama fiyatlardaki durum çok farklı! İşte 6 Ekim 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım aracı olan altının fiyatlarında bir önceki güne düşüş var. Az bir oranda yaşanan düşüş fiyatlarda yansırken son durum merak ediliyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 6 Ekim 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları...

1 14 İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı günden güne değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen aracı olan altının fiyatları, gün içinde birçok çok kez değişime uğruyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 6 Ekim 2021 Çarşamba gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 6 Ekim 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları...