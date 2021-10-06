Altın fiyatları güne düşüşle başladı ama fiyatlardaki durum çok farklı! İşte 6 Ekim 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları güne düşüşle başladı ama fiyatlardaki durum çok farklı! İşte 6 Ekim 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları
Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım aracı olan altının fiyatlarında bir önceki güne düşüş var. Az bir oranda yaşanan düşüş fiyatlarda yansırken son durum merak ediliyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 6 Ekim 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları...