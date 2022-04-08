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  3. Altın fiyatları haftanın son gününde zirveye tırmandı! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son gününde zirveye tırmandı! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Küresel gelişmeler nedeniyle haftanın son gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın 915 TL, çeyrek altın ise 1500 TL'nin üzerine çıkarken son durumu merak edenler için 8 Nisan 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları haftanın son gününde zirveye tırmandı! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1111

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 8 Nisan 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...