Altın fiyatları haftanın son gününde zirveye tırmandı! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları haftanın son gününde zirveye tırmandı! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Küresel gelişmeler nedeniyle haftanın son gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın 915 TL, çeyrek altın ise 1500 TL'nin üzerine çıkarken son durumu merak edenler için 8 Nisan 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...