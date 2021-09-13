Altın fiyatları haftaya yeşil ışık yaktı! Altın yükselme eğilimine doğru yöneliyor! İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya yeşil ışık yaktı! Altın yükselme eğilimine doğru yöneliyor! İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Haftanın ilk gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak edilmeye devam ediliyor. Altında son durumu merak edenler şu sıralar internette Tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...