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  3. Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! Gram altına yatırım yapan paraya para demeyecek! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! Gram altına yatırım yapan paraya para demeyecek! İşte güncel altın fiyatları

Dolar kurunda yaşanan artışa paralel olarak altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketlenme sürüyor. Gram altın 987 TL'ye kadar yükselirken çeyrek altın ise 1630 TL'nin üzerinden satılıyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 6 Haziran 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! Gram altına yatırım yapan paraya para demeyecek! İşte güncel altın fiyatları 1114

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 6 Haziran 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...