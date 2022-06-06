Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! Gram altına yatırım yapan paraya para demeyecek! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! Gram altına yatırım yapan paraya para demeyecek! İşte güncel altın fiyatları
Dolar kurunda yaşanan artışa paralel olarak altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketlenme sürüyor. Gram altın 987 TL'ye kadar yükselirken çeyrek altın ise 1630 TL'nin üzerinden satılıyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 6 Haziran 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...