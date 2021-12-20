Altın fiyatları her an rekor kırıyor, gram altın 1000 lirayı aştı! Fiyatları takip etmek imkansız! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları her an rekor kırıyor, gram altın 1000 lirayı aştı! Fiyatları takip etmek imkansız! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Yeni haftanın ilk gününe altın fiyatları yükselişle başladı. Gram altın 987 TL'den güne başlamasının ardından 1000 TL'yi aşarak rekor kırdı. Son durumu merak edenler için 20 Aralık 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...