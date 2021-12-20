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  3. Altın fiyatları her an rekor kırıyor, gram altın 1000 lirayı aştı! Fiyatları takip etmek imkansız! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları her an rekor kırıyor, gram altın 1000 lirayı aştı! Fiyatları takip etmek imkansız! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Yeni haftanın ilk gününe altın fiyatları yükselişle başladı. Gram altın 987 TL'den güne başlamasının ardından 1000 TL'yi aşarak rekor kırdı. Son durumu merak edenler için 20 Aralık 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları her an rekor kırıyor, gram altın 1000 lirayı aştı! Fiyatları takip etmek imkansız! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 20 Aralık 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 