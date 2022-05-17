Altın fiyatları ibreyi yukarıya çevirdi! Gram ve çeyrek altın fırladı, yatırımcı köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları ibreyi yukarıya çevirdi! Gram ve çeyrek altın fırladı, yatırımcı köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları...
Döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü yükseliş sonrası altın fiyatlarında hareketlenme yaşandı. Gram altın 900 TL seviyelerinden 918 TL'ye kadar yükselirken çeyrek altın 1530 TL'ye kadar yaklaştı. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 17 Mayıs 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...