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  3. Altın fiyatları ibreyi yukarıya çevirdi! Gram ve çeyrek altın fırladı, yatırımcı köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ibreyi yukarıya çevirdi! Gram ve çeyrek altın fırladı, yatırımcı köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları...

Döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü yükseliş sonrası altın fiyatlarında hareketlenme yaşandı. Gram altın 900 TL seviyelerinden 918 TL'ye kadar yükselirken çeyrek altın 1530 TL'ye kadar yaklaştı. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 17 Mayıs 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları ibreyi yukarıya çevirdi! Gram ve çeyrek altın fırladı, yatırımcı köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları... 1114

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 17 Mayıs 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...