Altın fiyatları kritik seviyede seyrediyor! Serbest piyasada altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Temmuz 2021 Cuma güncel altın fiyatları Ekonomi haberleri: 9 Temmuz 2021 Cuma gününe altın fiyatları bir önceki güne göre düşüşle başladı. Fiyatlar genel bir önceki güne yakın düzeyde seyrederken son durum da merak ediliyor. Peki Serbest piyasada altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 9 Temmuz 2021 Cuma güncel altın fiyatları

1 15 SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI NE KADAR 9 TEMMUZ 2021 CUMA? 9 Temmuz 2021 Cuma gününe altın fiyatları düşüşle başladı. Saat 08.43 itibariyle gram altın 503,20 TL, çeyrek altın 830,00 TL, tam altın 3 bin 309,00 TL, yarım altın ise 1.661,00 TL'den satılıyor.