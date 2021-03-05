Altın fiyatları ne kadar 5 Mart 2021? Altın bugün ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL?

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1 14 ALTIN FİYATLARI NE KADAR 5 MART 2021? ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU? GRAM ALTIN FİYATI 2021 Alış: 410,51 TL Satış: 410,59 TL