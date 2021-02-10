Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yerini yükselişe bıraktı. 410 TL seviyelerinde olan gram altın 10 Şubat Çarşamba gününde 418 TL'den satılıyor. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?