Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yerini yükselişe bıraktı. 410 TL seviyelerinde olan gram altın 10 Şubat Çarşamba gününde 418 TL'den satılıyor. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

1 13 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Vatandaşların yatırım araçları arasında önemli yer tutan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları 10 Şubat Çarşamba gününe de bir önceki güne göre yükselişini sürdürdü. Bu kapsamda son durumu merak edenler fiyatlara ilişkin araştırmalarda bulunuyor. İşte güncel altın fiyatları... 10 ŞUBAT 2021 BUGÜN 22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? GRAM ALTIN KAÇ TL? Alış: 418,65 TL Satış: 418,74 TL