Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Ekonomi haberleri: Son günlerde yükseliş trendine giren altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Gram altın 416 TL, ONS altın ise 1836 seviyelerinde seyrediyor. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?