Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Ekonomi haberleri: Son günlerde yükseliş trendine giren altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Gram altın 416 TL, ONS altın ise 1836 seviyelerinde seyrediyor. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

1 13 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Vatandaşların yatırım araçları arasında önemli yer tutan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları 11 Şubat Perşembe gününe de bir önceki güne göre yükselişini sürdürdü. Bu kapsamda son durumu merak edenler fiyatlara ilişkin araştırmalarda bulunuyor. İşte güncel altın fiyatları... 11 ŞUBAT 2021 BUGÜN 22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? GRAM ALTIN KAÇ TL? Alış: 416,69 TL Satış: 416,78 TL