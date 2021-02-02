Altın fiyatları ne kadar oldu ? 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Ekonomi haberleri: Altın fiyatlarında yaşanan düşüşler sürüyor. Vatandaşların çoğunlukla tercih ettiği gram altın uzun bir aranın ardından 430 TL seviyesinin altına kadar düştü. Altın fiyatları ne kadar oldu ? 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

1 13 2 ŞUBAT 2021 SALI GÜNCEL ALTIN KURU FİYATLARI Vatandaşların yatırım araçları arasında önemli yer tutan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları 2 Şubat Salı gününe de düşüşle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler fiyatlara ilişkin araştırmalarda bulunuyor. İşte güncel altın fiyatları... 2 ŞUBAT 2021 SALI GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Alış: 429,05 TL Satış: 429,13 TL