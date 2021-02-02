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  3. Altın fiyatları ne kadar oldu ? 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar oldu ? 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Ekonomi haberleri: Altın fiyatlarında yaşanan düşüşler sürüyor. Vatandaşların çoğunlukla tercih ettiği gram altın uzun bir aranın ardından 430 TL seviyesinin altına kadar düştü. Altın fiyatları ne kadar oldu ? 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar oldu ? 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 1113

2 ŞUBAT 2021 SALI GÜNCEL ALTIN KURU FİYATLARI

Vatandaşların yatırım araçları arasında önemli yer tutan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları 2 Şubat Salı gününe de düşüşle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler fiyatlara ilişkin araştırmalarda bulunuyor. İşte güncel altın fiyatları...

2 ŞUBAT 2021 SALI GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Alış: 429,05 TL

Satış: 429,13 TL