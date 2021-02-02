Altın fiyatları ne kadar oldu ? 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları ne kadar oldu ? 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Ekonomi haberleri: Altın fiyatlarında yaşanan düşüşler sürüyor. Vatandaşların çoğunlukla tercih ettiği gram altın uzun bir aranın ardından 430 TL seviyesinin altına kadar düştü. Altın fiyatları ne kadar oldu ? 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?