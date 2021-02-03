Altın fiyatları ne kadar oldu ? 3 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları ne kadar oldu ? 3 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Ekonomi haberleri: Haftanın ilk gününden bu yana düşüşe geçen altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Gram altın 425 TL seviyelerine kadar düşerken ONS altın yaklaşık 10 dolar kadar düşüş yaşadı. Altın fiyatları ne kadar oldu ? 3 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?