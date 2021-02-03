Altın fiyatları ne kadar oldu ? 3 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Ekonomi haberleri: Haftanın ilk gününden bu yana düşüşe geçen altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Gram altın 425 TL seviyelerine kadar düşerken ONS altın yaklaşık 10 dolar kadar düşüş yaşadı. Altın fiyatları ne kadar oldu ? 3 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

1 13 3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN KURU FİYATLARI Vatandaşların yatırım araçları arasında önemli yer tutan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları 3 Şubat Çarşamba gününe de bir önceki güne göre düşüşle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler fiyatlara ilişkin araştırmalarda bulunuyor. İşte güncel altın fiyatları... 3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Alış: 425,37 TL Satış: 425,46 TL