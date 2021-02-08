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Altın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 8 Şubat 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları |Altın fiyatları düşmeye devam eder mi?

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe geçtiğimiz cuma gününe göre yükselişle başladı. Gram altın 412 TL seviyelerinde seyrederken ONS altın tekrar 1800 dolar seviyelerine yükseldi. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 8 Şubat 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları |Altın fiyatları düşmeye devam eder mi?

Altın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 8 Şubat 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları |Altın fiyatları düşmeye devam eder mi? 1114

8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN KURU FİYATLARI

Vatandaşların yatırım araçları arasında önemli yer tutan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları 8 Şubat Pazartesi gününe de bir önceki güne göre az da olsa yükselişle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler fiyatlara ilişkin araştırmalarda bulunuyor. İşte güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN KURU FİYATLARI |1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Alış: 411,97 TL

Satış: 411,96 TL