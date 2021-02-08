Altın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 8 Şubat 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları |Altın fiyatları düşmeye devam eder mi?
Altın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 8 Şubat 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları |Altın fiyatları düşmeye devam eder mi?
Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe geçtiğimiz cuma gününe göre yükselişle başladı. Gram altın 412 TL seviyelerinde seyrederken ONS altın tekrar 1800 dolar seviyelerine yükseldi. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 8 Şubat 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları |Altın fiyatları düşmeye devam eder mi?