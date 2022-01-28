  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Altın fiyatları öyle bir çakıldı ki gram altın dibi gördü! Yatırımcı kuyumcunun kapısında bekliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları öyle bir çakıldı ki gram altın dibi gördü! Yatırımcı kuyumcunun kapısında bekliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

ONS altında yaşanan inişe paralel olarak altın fiyatlarında bir önceki güne düşüş gözlendi. Gram altın 790 TL'nin altında güne başlarken fiyatlardaki son durumu merak edenler için 28 Ocak 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları öyle bir çakıldı ki gram altın dibi gördü! Yatırımcı kuyumcunun kapısında bekliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatları araştırıp merak edenler için 28 Ocak 2022 Ocak serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 