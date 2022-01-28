Altın fiyatları öyle bir çakıldı ki gram altın dibi gördü! Yatırımcı kuyumcunun kapısında bekliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları öyle bir çakıldı ki gram altın dibi gördü! Yatırımcı kuyumcunun kapısında bekliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ONS altında yaşanan inişe paralel olarak altın fiyatlarında bir önceki güne düşüş gözlendi. Gram altın 790 TL'nin altında güne başlarken fiyatlardaki son durumu merak edenler için 28 Ocak 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...