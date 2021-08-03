Altın fiyatları öyle bir düştü ki, herkes kuyumculara koşuyor! İşte 3 Ağustos 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları... Altın fiyatlarında yaşanan düşüş 3 Ağustos 2021 Salı gününde de sürüyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler Altın fiyatları bugün ne kadar oldu 3 Ağustos 2021 Salı? sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Ağustos 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...

1 13 Türkiye'ye yatırım denince vatandaşların ilk aklına gelen ve en çok tercih ettiği araç olan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim günden güne takip ediliyor. İşte 3 Ağustos 2021 Salı gününde fiyatlardaki son durum...