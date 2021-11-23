Altın fiyatları öyle bir hareketlendi ki gram altın zirvenin sahibi oldu! Yatırımcı halinden memnun, altın almayan hali içler acısı! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları öyle bir hareketlendi ki gram altın zirvenin sahibi oldu! Yatırımcı halinden memnun, altın almayan hali içler acısı! İşte güncel altın fiyatları
Ons altında yaşanan düşüşle paralele olarak altın fiyatlarında yaşanan düşüş yerini yeniden yükselişe bıraktı. Gram altın yeniden 664 TL seviyelerinden satışa sunulmaya başlarken son durumu merak edenler için 23 Kasım 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...