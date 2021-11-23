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  3. Altın fiyatları öyle bir hareketlendi ki gram altın zirvenin sahibi oldu! Yatırımcı halinden memnun, altın almayan hali içler acısı! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları öyle bir hareketlendi ki gram altın zirvenin sahibi oldu! Yatırımcı halinden memnun, altın almayan hali içler acısı! İşte güncel altın fiyatları

Ons altında yaşanan düşüşle paralele olarak altın fiyatlarında yaşanan düşüş yerini yeniden yükselişe bıraktı. Gram altın yeniden 664 TL seviyelerinden satışa sunulmaya başlarken son durumu merak edenler için 23 Kasım 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları öyle bir hareketlendi ki gram altın zirvenin sahibi oldu! Yatırımcı halinden memnun, altın almayan hali içler acısı! İşte güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 23 Kasım 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 