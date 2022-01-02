Altın fiyatları piyasaların kapalı olmasını umursamıyor! Hafta içi-hafta sonu yükselişini sürdürüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları piyasaların kapalı olmasını umursamıyor! Hafta içi-hafta sonu yükselişini sürdürüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
2022 yılına girilmesiyle birlikte altın fiyatlarında da yükselme yaşandı. 2021'in son günlerinde az da olsa düşüş görülen fiyatlar, yeni yıl ile birlikte gözünün yeniden zirveye dikti. İşte 2 Ocak 2022 Pazar serbest piyasa güncel altın fiyatları...