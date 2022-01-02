Altın fiyatları piyasaların kapalı olmasını umursamıyor! Hafta içi-hafta sonu yükselişini sürdürüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 2022 yılına girilmesiyle birlikte altın fiyatlarında da yükselme yaşandı. 2021'in son günlerinde az da olsa düşüş görülen fiyatlar, yeni yıl ile birlikte gözünün yeniden zirveye dikti. İşte 2 Ocak 2022 Pazar serbest piyasa güncel altın fiyatları...

1 13 Vatandaşların en güvenilir yatırım araçları arasında gördüğü ve sürekli olarak güncel durumunu merak ettiği altın fiyatları yılın ilk günleriyle birlikte yeniden gözünü yukarıya dikti. Vatandaşların merakla araştırdıkları 2 Ocak 2022 günü serbest piyasa güncel altın fiyatlarına haberimizde yer verdik...