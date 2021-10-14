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  3. Altın fiyatları rekorları altüst ediyor! Vatandaş kuyumcuya adım atamıyor! İşte 14 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları rekorları altüst ediyor! Vatandaş kuyumcuya adım atamıyor! İşte 14 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları

Döviz kuru ve ekonomide yaşanan gelişmeler üzerine artışa geçen altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın rekor kırarak 525 TL seviyelerine kadar yükselirken çeyrek altın ise 867 TL'den satılıyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 14 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları rekorları altüst ediyor! Vatandaş kuyumcuya adım atamıyor! İşte 14 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler  için 14 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 