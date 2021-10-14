Altın fiyatları rekorları altüst ediyor! Vatandaş kuyumcuya adım atamıyor! İşte 14 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları rekorları altüst ediyor! Vatandaş kuyumcuya adım atamıyor! İşte 14 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları
Döviz kuru ve ekonomide yaşanan gelişmeler üzerine artışa geçen altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın rekor kırarak 525 TL seviyelerine kadar yükselirken çeyrek altın ise 867 TL'den satılıyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 14 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...