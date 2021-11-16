Altın fiyatları rekoruna rekor ekliyor! Altın almak artık imkansız, yatırım yapanlar köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları rekoruna rekor ekliyor! Altın almak artık imkansız, yatırım yapanlar köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Döviz kurlarında yaşanan artışa paralel olarak altın fiyatlarında yaşanan artış sürüyor. Gram altın 606 TL, çeyrek altın 991,00, yarım altın ise 1.995,00 TL seviyelerinden satılıyor. Son durumu merak edenler için 16 Kasım 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...