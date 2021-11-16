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  3. Altın fiyatları rekoruna rekor ekliyor! Altın almak artık imkansız, yatırım yapanlar köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları rekoruna rekor ekliyor! Altın almak artık imkansız, yatırım yapanlar köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Döviz kurlarında yaşanan artışa paralel olarak altın fiyatlarında yaşanan artış sürüyor. Gram altın 606 TL, çeyrek altın 991,00, yarım altın ise 1.995,00 TL seviyelerinden satılıyor. Son durumu merak edenler için 16 Kasım 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları rekoruna rekor ekliyor! Altın almak artık imkansız, yatırım yapanlar köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 16 Kasım 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 