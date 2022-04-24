Altın fiyatları resmen çakıldı! Yatırımcının gözü kulağı bir sonraki günde! İşte 24 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları
Dünyada yaşanan enflasyon artışı döviz kurlarındaki yükselişe yön verirken, altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcısını şaşkına çevirdi. Gram altın 24 Nisan 2022 Pazar gününde 915,87 TL'den satılırken fiyatlardaki son durumu merak edenler için serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları gözünü zirveye dikti. Son günlerde yükselişe geçen altın fiyatlarında uzun süre düşüş olmayacağı söylenirken, sene sonunda fiyatların dörtlü rakamlara ulaşması bekleniyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 24 Nisan 2022 Pazar serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 24 NİSAN 2022 PAZAR?
Altın fiyatları 24 Nisan 2022 Pazar gününe artışla başladı. Saat 09:42 itibariyle gram altın 915,177 TL, çeyrek altın bin 493,00 TL, cumhuriyet altını 6 bin 020,00 TL, yarım altın ise 3 bin 021,00 TL'den satılıyor. Günün ilerleyen saatlerinde rakamlar hareketlilik gösterebilir.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL 24 NİSAN 2022 PAZAR?
Gram altın, 24 Nisan 2022 Pazar günü saat 09:45 itibariyle 915,87 TL'den satılıyor. Gram altının alış ve satış fiyatı haberimizde...
Gram altın alış fiyatı: 915,45 TL
Gram altın satış fiyatı: 915,87 TL