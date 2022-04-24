Altın fiyatları resmen çakıldı! Yatırımcının gözü kulağı bir sonraki günde! İşte 24 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları gözünü zirveye dikti. Son günlerde yükselişe geçen altın fiyatlarında uzun süre düşüş olmayacağı söylenirken, sene sonunda fiyatların dörtlü rakamlara ulaşması bekleniyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 24 Nisan 2022 Pazar serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 24 NİSAN 2022 PAZAR?

Altın fiyatları 24 Nisan 2022 Pazar gününe artışla başladı. Saat 09:42 itibariyle gram altın 915,177 TL, çeyrek altın bin 493,00 TL, cumhuriyet altını 6 bin 020,00 TL, yarım altın ise 3 bin 021,00 TL'den satılıyor. Günün ilerleyen saatlerinde rakamlar hareketlilik gösterebilir.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL 24 NİSAN 2022 PAZAR?

Gram altın, 24 Nisan 2022 Pazar günü saat 09:45 itibariyle 915,87 TL'den satılıyor. Gram altının alış ve satış fiyatı haberimizde...

Gram altın alış fiyatı: 915,45 TL

Gram altın satış fiyatı: 915,87 TL

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? Çeyrek altın alış fiyatı: 1.493,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı: 1.509,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL? Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 960,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6 bin 020,00 TL

18 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? 22 ayar bilezik alış fiyatı: 668,28 TL 22 ayar bilezik satış fiyatı: 668,59 TL

22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? 22 ayar altın alış fiyatı: 832,45 TL 22 ayar altın satış fiyatı: 860,08 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR? Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 14 bin 807,25 TL Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 15 bin 039,26TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR? Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 29 bin 965,46 TL Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 30 bin 540,51 TL

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR? ONS altın alış fiyatı: 1.931,00 ONS altın satış fiyatı:1.931,84