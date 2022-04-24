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Altın fiyatları resmen çakıldı! Yatırımcının gözü kulağı bir sonraki günde! İşte 24 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları

Dünyada yaşanan enflasyon artışı döviz kurlarındaki yükselişe yön verirken, altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcısını şaşkına çevirdi. Gram altın 24 Nisan 2022 Pazar gününde 915,87 TL'den satılırken fiyatlardaki son durumu merak edenler için serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları resmen çakıldı! Yatırımcının gözü kulağı bir sonraki günde! İşte 24 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları gözünü zirveye dikti. Son günlerde yükselişe geçen altın fiyatlarında uzun süre düşüş olmayacağı söylenirken, sene sonunda fiyatların dörtlü rakamlara ulaşması bekleniyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 24 Nisan 2022 Pazar serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları resmen çakıldı! Yatırımcının gözü kulağı bir sonraki günde! İşte 24 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 24 NİSAN 2022 PAZAR? 

Altın fiyatları 24 Nisan 2022 Pazar gününe artışla başladı. Saat 09:42 itibariyle gram altın 915,177  TL, çeyrek altın bin 493,00 TL, cumhuriyet altını 6 bin 020,00 TL, yarım altın ise 3 bin 021,00 TL'den satılıyor. Günün ilerleyen saatlerinde rakamlar hareketlilik gösterebilir.

Altın fiyatları resmen çakıldı! Yatırımcının gözü kulağı bir sonraki günde! İşte 24 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatlarıGRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL 24 NİSAN 2022 PAZAR? 

Gram altın, 24 Nisan 2022 Pazar günü saat 09:45 itibariyle 915,87 TL'den satılıyor. Gram altının alış ve satış fiyatı haberimizde...

Gram altın alış fiyatı: 915,45 TL

Gram altın satış fiyatı: 915,87 TL

Altın fiyatları resmen çakıldı! Yatırımcının gözü kulağı bir sonraki günde! İşte 24 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? 

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.493,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.509,00 TL

Altın fiyatları resmen çakıldı! Yatırımcının gözü kulağı bir sonraki günde! İşte 24 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL? 

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 960,00 TL 

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6 bin 020,00 TL

Altın fiyatları resmen çakıldı! Yatırımcının gözü kulağı bir sonraki günde! İşte 24 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları

18 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? 

22 ayar bilezik alış fiyatı: 668,28 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 668,59 TL

Altın fiyatları resmen çakıldı! Yatırımcının gözü kulağı bir sonraki günde! İşte 24 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları

22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? 

22 ayar altın alış fiyatı: 832,45 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 860,08 TL

Altın fiyatları resmen çakıldı! Yatırımcının gözü kulağı bir sonraki günde! İşte 24 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE  KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 14 bin 807,25 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 15 bin 039,26TL

Altın fiyatları resmen çakıldı! Yatırımcının gözü kulağı bir sonraki günde! İşte 24 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ  BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 29 bin 965,46  TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 30 bin 540,51 TL 

 

Altın fiyatları resmen çakıldı! Yatırımcının gözü kulağı bir sonraki günde! İşte 24 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR? 

ONS altın alış fiyatı: 1.931,00

ONS altın satış fiyatı:1.931,84

 

Altın fiyatları resmen çakıldı! Yatırımcının gözü kulağı bir sonraki günde! İşte 24 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? 

Yarım altın alış fiyatı:2 bin 985,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 3 bin 021,00 TL

Altın fiyatlarını takip etmek için tıklayınız.

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

Altın fiyatları resmen çakıldı! Yatırımcının gözü kulağı bir sonraki günde! İşte 24 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları

 

Altın fiyatları resmen çakıldı! Yatırımcının gözü kulağı bir sonraki günde! İşte 24 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları

 

Altın fiyatları resmen çakıldı! Yatırımcının gözü kulağı bir sonraki günde! İşte 24 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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