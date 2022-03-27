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Altın fiyatları roketleri ateşledi, patlamaya hazır! Vatandaş şaşkınlıkla izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Dünya genelinde yaşanan durumlardan etkilenen altın fiyatları yeniden yükseliş trendine girerek yatırımcısını heyecanlandırmıştı. Haftanın son gününde de fiyatlar sabit şekilde seyretti. Meraklıları için 27 Mart 2022 Pazar serbest piyasa güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik...

Altın fiyatları roketleri ateşledi, patlamaya hazır! Vatandaş şaşkınlıkla izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1112

Ülkemizin en popüler yatırım aracı olan altı fiyatları, her dönemde olduğu gibi  iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle yükselip alçalmaya devam ediyor. Son dönemdeki yükseliş trendinin ne kadar daha süreceğini merak edenler için 27 Mart 2022 Pazar serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...