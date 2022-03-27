Altın fiyatları roketleri ateşledi, patlamaya hazır! Vatandaş şaşkınlıkla izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları roketleri ateşledi, patlamaya hazır! Vatandaş şaşkınlıkla izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Dünya genelinde yaşanan durumlardan etkilenen altın fiyatları yeniden yükseliş trendine girerek yatırımcısını heyecanlandırmıştı. Haftanın son gününde de fiyatlar sabit şekilde seyretti. Meraklıları için 27 Mart 2022 Pazar serbest piyasa güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik...