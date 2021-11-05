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  3. Altın fiyatları şahlandı, gram altın zirvenin ötesini gördü! Altın almak hayal olacak, yatırım yapan mutlu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları şahlandı, gram altın zirvenin ötesini gördü! Altın almak hayal olacak, yatırım yapan mutlu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Bir önceki güne göre yükselişle yeni güne başlayan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Gram altın düne göre 10 TL artış göstererek 560 TL'den çeyrek altın ise 911,00 TL'den satılmaya başlandı. Bu doğrultuda 5 Kasım 2021 Cuma serbest piyasa altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları şahlandı, gram altın zirvenin ötesini gördü! Altın almak hayal olacak, yatırım yapan mutlu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları... 1114

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 5 Kasım 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 