Altın fiyatları şahlandı, gram altın zirvenin ötesini gördü! Altın almak hayal olacak, yatırım yapan mutlu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları şahlandı, gram altın zirvenin ötesini gördü! Altın almak hayal olacak, yatırım yapan mutlu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Bir önceki güne göre yükselişle yeni güne başlayan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Gram altın düne göre 10 TL artış göstererek 560 TL'den çeyrek altın ise 911,00 TL'den satılmaya başlandı. Bu doğrultuda 5 Kasım 2021 Cuma serbest piyasa altın fiyatları haberimizde...