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  3. Altın fiyatları sert düştü, gram altın zirvelerden yerin dibine indi! Yatırımcı açık kuyumcu arıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları sert düştü, gram altın zirvelerden yerin dibine indi! Yatırımcı açık kuyumcu arıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

ABD Merkez Bankasının (FED) faizleri sabit bırakmasının ardında düşüş yaşanan altın fiyatlarında çöküş sürüyor. Gram altın 770 TL seviyelerine kadar düşerken son durumu merak edenler için 29 Ocak 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları sert düştü, gram altın zirvelerden yerin dibine indi! Yatırımcı açık kuyumcu arıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatları araştırıp merak edenler için 29 Ocak 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 