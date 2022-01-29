Altın fiyatları sert düştü, gram altın zirvelerden yerin dibine indi! Yatırımcı açık kuyumcu arıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları sert düştü, gram altın zirvelerden yerin dibine indi! Yatırımcı açık kuyumcu arıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ABD Merkez Bankasının (FED) faizleri sabit bırakmasının ardında düşüş yaşanan altın fiyatlarında çöküş sürüyor. Gram altın 770 TL seviyelerine kadar düşerken son durumu merak edenler için 29 Ocak 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...