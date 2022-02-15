Altın fiyatları son 8 ayın zirvesine çıktı! Gram altın yükseldikçe yükseliyor! Yatırım yapmak isteyen kuyumculara koştu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son 8 ayın zirvesine çıktı! Gram altın yükseldikçe yükseliyor! Yatırım yapmak isteyen kuyumculara koştu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Dünyada yaşanan jeopolitik gelişmeler nedeniyle altın fiyatlarındaki baskı artarken piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Fiyatlar son 8 ayın zirvesine çıkarken gram altın 820 TL'yi de aşarak yükselişine devam etti. İşte 15 Şubat 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...