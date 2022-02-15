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  3. Altın fiyatları son 8 ayın zirvesine çıktı! Gram altın yükseldikçe yükseliyor! Yatırım yapmak isteyen kuyumculara koştu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son 8 ayın zirvesine çıktı! Gram altın yükseldikçe yükseliyor! Yatırım yapmak isteyen kuyumculara koştu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Dünyada yaşanan jeopolitik gelişmeler nedeniyle altın fiyatlarındaki baskı artarken piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Fiyatlar son 8 ayın zirvesine çıkarken gram altın 820 TL'yi de aşarak yükselişine devam etti. İşte 15 Şubat 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları son 8 ayın zirvesine çıktı! Gram altın yükseldikçe yükseliyor! Yatırım yapmak isteyen kuyumculara koştu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 15 Şubat 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...