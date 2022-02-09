Altın fiyatları tepeye fırladı! Gram altın 800 TL'ye dayandı! Yatırım yapan köşeyi döndü, yapmayan bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları tepeye fırladı! Gram altın 800 TL'ye dayandı! Yatırım yapan köşeyi döndü, yapmayan bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağı 9 Şubat 2022 Çarşamba gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın 800 TL'ye kadar yükselirken son durumu merak edenler için 9 Şubat 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...