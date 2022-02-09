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  3. Altın fiyatları tepeye fırladı! Gram altın 800 TL'ye dayandı! Yatırım yapan köşeyi döndü, yapmayan bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları tepeye fırladı! Gram altın 800 TL'ye dayandı! Yatırım yapan köşeyi döndü, yapmayan bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağı 9 Şubat 2022 Çarşamba gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın 800 TL'ye kadar yükselirken son durumu merak edenler için 9 Şubat 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları tepeye fırladı! Gram altın 800 TL'ye dayandı! Yatırım yapan köşeyi döndü, yapmayan bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatları araştırıp merak edenler için 9 Şubat 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 