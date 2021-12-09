Altın fiyatları yatay çizgide sabitlendi! Gram altın düşmeyi unuttu, fiyatlar ateş pahası! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yatay çizgide sabitlendi! Gram altın düşmeyi unuttu, fiyatlar ateş pahası! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Küresel piyasalarda karışık bir seyir sürerken altın fiyatlarını etkileyecek bir verinin bulunmadığı 9 Aralık 2021 Perşembe gününde altın fiyatlarında yatay seyir hakim. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 9 Aralık 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...