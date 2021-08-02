Altın fiyatları yeni haftada adeta çakıldı! Gram altın kritik seviyenin altında! İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yeni haftada adeta çakıldı! Gram altın kritik seviyenin altında! İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları 2 Ağustos 2021 Pazartesi gününe düşüşle başladı. 500 TL seviyelerinde seyreden gram altın yeniden 491 TL seviyelerine kadar düşerken son durum merak konusu oldu. Peki Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları