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  3. Altın fiyatları yeni haftada adeta çakıldı! Gram altın kritik seviyenin altında! İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yeni haftada adeta çakıldı! Gram altın kritik seviyenin altında! İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 2 Ağustos 2021 Pazartesi gününe düşüşle başladı. 500 TL seviyelerinde seyreden gram altın yeniden 491 TL seviyelerine kadar düşerken son durum merak konusu oldu. Peki Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yeni haftada adeta çakıldı! Gram altın kritik seviyenin altında! İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Türkiye'ye yatırım denince vatandaşların ilk aklına gelen ve en çok tercih ettiği araç olan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim günden güne takip ediliyor. İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi gününde fiyatlardaki son durum...