  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde çok hareketli! Yatırımcı ne yapsam diye düşünüyor! İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde çok hareketli! Yatırımcı ne yapsam diye düşünüyor! İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...

20 Eylül 2021 Pazartesi gününde serbest piyasada güncel altın fiyatları yükselişle başladı. Gram altın yeniden 490 TL seviyelerine yaklaşırken son durum merak konusu oldu. Peki Anlık altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde çok hareketli! Yatırımcı ne yapsam diye düşünüyor! İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları... 1113

Vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen yatırım aracı olan altının fiyatları gün içinde birçok çok kez değişime uğruyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 20 Eylül 2021 Pazartesi gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi  serbest piyasa güncel altın fiyatları...