Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde çok hareketli! Yatırımcı ne yapsam diye düşünüyor! İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde çok hareketli! Yatırımcı ne yapsam diye düşünüyor! İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...
20 Eylül 2021 Pazartesi gününde serbest piyasada güncel altın fiyatları yükselişle başladı. Gram altın yeniden 490 TL seviyelerine yaklaşırken son durum merak konusu oldu. Peki Anlık altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...