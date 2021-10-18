Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde de ateş pahası! Kuyumcuya gidip altın almak imkansız gibi! İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde de ateş pahası! Kuyumcuya gidip altın almak imkansız gibi! İşte güncel altın fiyatları...
Ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle yükselişe geçen altın fiyatları bir önceki güne göre düşüşle başladı. Gram altın hala 525 TL'nin üzerinde, çeyrek altın da 867 TL'den satılıyor. Son durumu merak edenler için 18 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...