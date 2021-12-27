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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle merhaba dedi! Gram altın yukarı çıkmak için ivme arıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Gram altın 640 TL, çeyrek altın da 1100 TL civarında satılıyor. Son durumu merak edenler için 27 Aralık 2021 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle merhaba dedi! Gram altın yukarı çıkmak için ivme arıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 27 Aralık 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 