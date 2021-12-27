Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle merhaba dedi! Gram altın yukarı çıkmak için ivme arıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle merhaba dedi! Gram altın yukarı çıkmak için ivme arıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Gram altın 640 TL, çeyrek altın da 1100 TL civarında satılıyor. Son durumu merak edenler için 27 Aralık 2021 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...