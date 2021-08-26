Altın fiyatları yeniden çakıldı! Gram, çeyrek altın almak isteyenler soluğu kuyumcuların önünde aldı! İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş sürüyor. Gram altın 480 TL, çeyrek altın ise 800 TL'nin altına kadar düşerken son durum merak ediliyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 26 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde. İşte gram altın, çeyrek altın fiyatları...

1 13 Vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen yatırım aracı olan altında fiyatlar anlık olarak değişiyor. Bu kapsamda alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 26 Ağustos 2021 Perşembe gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...