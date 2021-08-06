Altın fiyatları yeniden düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı! İşte 6 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa altın fiyatları...
Altın fiyatları yeniden düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı! İşte 6 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa altın fiyatları...
Altın fiyatları 6 Ağustos 2021 Cuma gününde bir önceki güne göre yükselişle başlasa da günün ilerleyen saatlerinde fiyatlarda düşüş yaşanmaya başladı. Son durumu merak edenler Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte 6 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa altın fiyatları...