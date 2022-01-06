Altın fiyatları yeniden fırladı, gram altın 800 TL'ye yaklaştı! Yatırım yapanlar paraları sayıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yeniden fırladı, gram altın 800 TL'ye yaklaştı! Yatırım yapanlar paraları sayıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Omicron varyantı nedeniyle dünya genelince Kovid-19 vaka sayıları artarken bu durum küresel piyasaları etkiledi. Durumdan etkilenen ONS altının yükselişe geçmesiyle gram altının fiyatı artmaya başladı. Son durumu merak edenler için 6 Ocak 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...