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  3. Altın fiyatları yeniden fırladı, gram altın 800 TL'ye yaklaştı! Yatırım yapanlar paraları sayıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yeniden fırladı, gram altın 800 TL'ye yaklaştı! Yatırım yapanlar paraları sayıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Omicron varyantı nedeniyle dünya genelince Kovid-19 vaka sayıları artarken bu durum küresel piyasaları etkiledi. Durumdan etkilenen ONS altının yükselişe geçmesiyle gram altının fiyatı artmaya başladı. Son durumu merak edenler için 6 Ocak 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları yeniden fırladı, gram altın 800 TL'ye yaklaştı! Yatırım yapanlar paraları sayıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 6 Ocak 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 