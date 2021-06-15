Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 15 Haziran 2021 Salı güncel altın fiyatları... Altın fiyatları 25 Haziran 2021 Salı gününe küresel piyasalarda dolar kurunun artışa geçmesi nedeniyle yükselişle başladı. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam altın, gram altın, çeyrek altın fiyatı kaç lira? İşte 15 Haziran 2021 Salı güncel altın fiyatları...

1 15 Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi yeni haftanın ikinci günü olan 15 Haziran 2021 Salı gününde araştırılıyor.