Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti, zirveye göz kırptı! Yatırım yapanlar fırsat kolluyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti, zirveye göz kırptı! Yatırım yapanlar fırsat kolluyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından düşüşe geçen altın fiyatları haftanın son gününde yeniden yükselişe geçti. Gram altının 800 TL seviyelerine çıkması beklenirken fiyatlardaki son durumu merak edenler için 21 Ocak 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...