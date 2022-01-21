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Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti, zirveye göz kırptı! Yatırım yapanlar fırsat kolluyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından düşüşe geçen altın fiyatları haftanın son gününde yeniden yükselişe geçti. Gram altının 800 TL seviyelerine çıkması beklenirken fiyatlardaki son durumu merak edenler için 21 Ocak 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti, zirveye göz kırptı! Yatırım yapanlar fırsat kolluyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatları araştırıp merak edenler için 21 Ocak 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 