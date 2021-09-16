Altın fiyatları yerinde sayıyor! İşte 16 Eylül 2021 Perşembe güncel tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatları... Altın fiyatlarında bugün yatay seyir devam ederken yatırımcılar sabahın erken saatlerinde altın fiyatlarının ne kadar olduğunu öğrenmek için Tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları ne kadar oldu? sorularını aratmaya başladı. İşte güncel altın fiyatları...

1 14 Yatırımda büyük bir öneme sahip olan ve gün içinde yaptığı değişimle merak uyandıran altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bugünkü altın fiyatlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler 16 Eylül 2021 Perşembe gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 16 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...