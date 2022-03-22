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  3. Altın fiyatları yönünü zirveye çevirdi! Gram altın ve çeyrek altın yükselişte, yatırımcı zevkle paraları sayıyor! İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yönünü zirveye çevirdi! Gram altın ve çeyrek altın yükselişte, yatırımcı zevkle paraları sayıyor! İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlarken gram altın yeniden 920 lira seviyesinin, çeyrek altın ise 1500 TL seviyesini aştı. Fiyatlardaki son durumu merak edenler için 22 Mart 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları yönünü zirveye çevirdi! Gram altın ve çeyrek altın yükselişte, yatırımcı zevkle paraları sayıyor! İşte güncel altın fiyatları... 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 22 Mart 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...