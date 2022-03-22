Altın fiyatları yönünü zirveye çevirdi! Gram altın ve çeyrek altın yükselişte, yatırımcı zevkle paraları sayıyor! İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yönünü zirveye çevirdi! Gram altın ve çeyrek altın yükselişte, yatırımcı zevkle paraları sayıyor! İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlarken gram altın yeniden 920 lira seviyesinin, çeyrek altın ise 1500 TL seviyesini aştı. Fiyatlardaki son durumu merak edenler için 22 Mart 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...