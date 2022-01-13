Altın fiyatları yüksek irtifa uçuşta! Gram altın 800 TL sınırını kırdı, yatırımcı memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yüksek irtifa uçuşta! Gram altın 800 TL sınırını kırdı, yatırımcı memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Yatırım yapmak veya almak isteyenlerin merak ettiği altında fiyatlar yeni günün ilk saatlerinde yükselişe geçti. Gram altın 800 TL'nin üzerinde seyrederken son durumu merak edenler için 13 Ocak 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde....