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  3. Altın fiyatları yüksek irtifa uçuşta! Gram altın 800 TL sınırını kırdı, yatırımcı memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yüksek irtifa uçuşta! Gram altın 800 TL sınırını kırdı, yatırımcı memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Yatırım yapmak veya almak isteyenlerin merak ettiği altında fiyatlar yeni günün ilk saatlerinde yükselişe geçti. Gram altın 800 TL'nin üzerinde seyrederken son durumu merak edenler için 13 Ocak 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde....

Altın fiyatları yüksek irtifa uçuşta! Gram altın 800 TL sınırını kırdı, yatırımcı memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 13 Ocak 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 