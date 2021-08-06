Altın fiyatları yükseldi, yatırım hayalleri suya düştü! İşte 6 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa altın fiyatları... Altın fiyatları 6 Ağustos 2021 Cuma gününde bir önceki güne göre yükselişle başladı. Ancak gün içinde dalgalı seyrin devam etmesi bekleniyor. Son durumu merak edenler Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte 6 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa altın fiyatları...

1 13 Türkiye'ye yatırım denince vatandaşların ilk aklına gelen ve en çok tercih ettiği araç olan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim günden güne takip ediliyor. İşte 6 Ağustos 2021 Cuma gününde fiyatlardaki son durum...