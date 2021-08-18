Altın fiyatları yükselişi sevdi! Fiyatlar kritik seviyenin üzerinde seyrediyor! İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü serbest piyasa altın fiyatları
Altın fiyatları yükselişi sevdi! Fiyatlar kritik seviyenin üzerinde seyrediyor! İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü serbest piyasa altın fiyatları
Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş, 18 Ağustos 2021 Çarşamba gününde sürüyor. Gram altın 484 TL seviyelerinde seyrederken çeyrek altın ise 800 TL'nin üzerine seyredecek. Bu kapsamda serbest piyasa altın fiyatları merak ediliyor. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü serbest piyasa altın fiyatları...