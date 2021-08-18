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  3. Altın fiyatları yükselişi sevdi! Fiyatlar kritik seviyenin üzerinde seyrediyor! İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü serbest piyasa altın fiyatları

Altın fiyatları yükselişi sevdi! Fiyatlar kritik seviyenin üzerinde seyrediyor! İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü serbest piyasa altın fiyatları

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş, 18 Ağustos 2021 Çarşamba gününde sürüyor. Gram altın 484 TL seviyelerinde seyrederken çeyrek altın ise 800 TL'nin üzerine seyredecek. Bu kapsamda serbest piyasa altın fiyatları merak ediliyor. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü serbest piyasa altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselişi sevdi! Fiyatlar kritik seviyenin üzerinde seyrediyor! İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü serbest piyasa altın fiyatları 1114

Türkiye'ye yatırım denince vatandaşların ilk aklına gelen ve en çok tercih ettiği araç olan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim günden güne takip ediliyor. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba gününde fiyatlardaki son durum...