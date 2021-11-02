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  3. Altın fiyatları zirvede kaldı, asla inmeyecek gibi! Yatırım yapanlar kazandığını sayıyor, yapmayanlar pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları zirvede kaldı, asla inmeyecek gibi! Yatırım yapanlar kazandığını sayıyor, yapmayanlar pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Haftanın ilk gününe yükselişle merhaba diyen altın fiyatları, 2 Kasım 2021 Salı günü düşüşle başlasa da gününün ilerleyen saatlerinde yükselişe geçti. Son durumu merak edenler için 2 Kasım 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları zirvede kaldı, asla inmeyecek gibi! Yatırım yapanlar kazandığını sayıyor, yapmayanlar pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 2 Kasım 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 