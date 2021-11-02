Altın fiyatları zirvede kaldı, asla inmeyecek gibi! Yatırım yapanlar kazandığını sayıyor, yapmayanlar pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları zirvede kaldı, asla inmeyecek gibi! Yatırım yapanlar kazandığını sayıyor, yapmayanlar pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Haftanın ilk gününe yükselişle merhaba diyen altın fiyatları, 2 Kasım 2021 Salı günü düşüşle başlasa da gününün ilerleyen saatlerinde yükselişe geçti. Son durumu merak edenler için 2 Kasım 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...