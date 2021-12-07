Altın fiyatları zirvede takılı kaldı, gram altın düşmemeye kararlı! Yatırımcının durumu tıkırda, yatırım yapmayan başını taşlara vuruyor! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları zirvede takılı kaldı, gram altın düşmemeye kararlı! Yatırımcının durumu tıkırda, yatırım yapmayan başını taşlara vuruyor! İşte güncel altın fiyatları
Değişimlerin sık yaşandığı altın fiyatları 7 Aralık 2021 Salı gününe paralel bir seyirle başladı. Gram altın yeni günde 787 TL, çeyrek altın 1.279,00 TL'den satılıyor. Son durumu merak edenler için 7 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...