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  3. Altın fiyatları zirvede takılı kaldı, gram altın düşmemeye kararlı! Yatırımcının durumu tıkırda, yatırım yapmayan başını taşlara vuruyor! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları zirvede takılı kaldı, gram altın düşmemeye kararlı! Yatırımcının durumu tıkırda, yatırım yapmayan başını taşlara vuruyor! İşte güncel altın fiyatları

Değişimlerin sık yaşandığı altın fiyatları 7 Aralık 2021 Salı gününe paralel bir seyirle başladı. Gram altın yeni günde 787 TL, çeyrek altın 1.279,00 TL'den satılıyor. Son durumu merak edenler için 7 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları zirvede takılı kaldı, gram altın düşmemeye kararlı! Yatırımcının durumu tıkırda, yatırım yapmayan başını taşlara vuruyor! İşte güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 7 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 