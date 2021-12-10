Altın fiyatları zirvenin müdavini oldu! Düşüş o kadar sınırlı ki, yatırımcı düşüşü önemsemiyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları zirvenin müdavini oldu! Düşüş o kadar sınırlı ki, yatırımcı düşüşü önemsemiyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ABD'de FED'in faiz kararı öncesi altın fiyatları 10 Aralık 2021 Cuma gününde bir önceki güne göre düşüş yaşamadı. Fiyatlarda iki gündür yaşanan paralel seyir sürüyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 10 Aralık 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...