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  3. Altın fiyatları zirvenin müdavini oldu! Düşüş o kadar sınırlı ki, yatırımcı düşüşü önemsemiyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları zirvenin müdavini oldu! Düşüş o kadar sınırlı ki, yatırımcı düşüşü önemsemiyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

ABD'de FED'in faiz kararı öncesi altın fiyatları 10 Aralık 2021 Cuma gününde bir önceki güne göre düşüş yaşamadı. Fiyatlarda iki gündür yaşanan paralel seyir sürüyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 10 Aralık 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları zirvenin müdavini oldu! Düşüş o kadar sınırlı ki, yatırımcı düşüşü önemsemiyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 10 Aralık 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 