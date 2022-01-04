Altın fiyatları zirveye çıktı, düşmeyi unuttu! Yatırım yapan yükselişi izliyor, almak isteyen kara kara düşünüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları zirveye çıktı, düşmeyi unuttu! Yatırım yapan yükselişi izliyor, almak isteyen kara kara düşünüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Döviz kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarında artışa neden oldu. Gram altın 800 TL seviyelerine kadar çıkarken son durumu merak edenler için 4 Ocak 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...