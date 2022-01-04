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  3. Altın fiyatları zirveye çıktı, düşmeyi unuttu! Yatırım yapan yükselişi izliyor, almak isteyen kara kara düşünüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları zirveye çıktı, düşmeyi unuttu! Yatırım yapan yükselişi izliyor, almak isteyen kara kara düşünüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Döviz kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarında artışa neden oldu. Gram altın 800 TL seviyelerine kadar çıkarken son durumu merak edenler için 4 Ocak 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları zirveye çıktı, düşmeyi unuttu! Yatırım yapan yükselişi izliyor, almak isteyen kara kara düşünüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1114

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 4 Ocak 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 