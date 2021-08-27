Altın fiyatları zirveye çıktı! Fiyatları gören kuyumcuları terk etti! İşte 27 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları Altın fiyatları önceki gün yaşanan düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Gram altın yeniden 480 TL'nin üzerine gram altın da 800 TL'nin üzerinden satılmaya başlandı. Bu kapsamda son durumu merak edenler Serbest piyasada altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL 27 Ağustos 2021 Cuma ? sorusuna yanıt arıyor.

1 13 Vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen yatırım aracı olan altında fiyatlar anlık olarak değişiyor. Bu kapsamda alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 27 Ağustos 2021 Cuma gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 27 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...