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  3. Altın fiyatları zirveye demir attı, düşmeyi unuttu! Yatırımcı mutlu, altın almayan bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları zirveye demir attı, düşmeyi unuttu! Yatırımcı mutlu, altın almayan bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Haftanın ilk gününden bu yana yükselişini sürdüren altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Gram altın 773 TL'den satılırken ONS altın da düşüş yaşandı. Bu kapsamda altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler için 2 Aralık 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları zirveye demir attı, düşmeyi unuttu! Yatırımcı mutlu, altın almayan bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1114

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 2 Aralık 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 