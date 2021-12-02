Altın fiyatları zirveye demir attı, düşmeyi unuttu! Yatırımcı mutlu, altın almayan bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları zirveye demir attı, düşmeyi unuttu! Yatırımcı mutlu, altın almayan bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Haftanın ilk gününden bu yana yükselişini sürdüren altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Gram altın 773 TL'den satılırken ONS altın da düşüş yaşandı. Bu kapsamda altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler için 2 Aralık 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...