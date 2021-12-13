Altın fiyatları zirveye demir attı! Ne iniş var, ne de yükseliş! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları zirveye demir attı! Ne iniş var, ne de yükseliş! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Haftanın ilk gününde vatandaşlar altın fiyatlarını merak ederken piyasalardaki yüksek seyir sürüyor. Bu kapsamda gram altın 795 TL seviyelerinden satılıyor. Diğer altın çeşitlerindeki fiyatları merak edenler için 13 Aralık 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...