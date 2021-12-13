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Altın fiyatları zirveye demir attı! Ne iniş var, ne de yükseliş! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Haftanın ilk gününde vatandaşlar altın fiyatlarını merak ederken piyasalardaki yüksek seyir sürüyor. Bu kapsamda gram altın 795 TL seviyelerinden satılıyor. Diğer altın çeşitlerindeki fiyatları merak edenler için 13 Aralık 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları zirveye demir attı! Ne iniş var, ne de yükseliş! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 13 Aralık 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 