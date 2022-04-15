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Altın fiyatları zirveye göz kırptı! Gram altın kritik sınırı aştı, yatırımcı çok memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Rusya - Ukrayna savaşı ve dünyadaki enflasyon artışı nedeniyle altın fiyatlarında yaşanan yükselme sürüyor. Gram altın 15 Nisan 2022 Cuma gününde 928 TL'den satılırken fiyatlardaki son durumu merak edenler için serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları zirveye göz kırptı! Gram altın kritik sınırı aştı, yatırımcı çok memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1114

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 15 Nisan 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...