Altın fiyatları zirveye göz kırptı! Gram altın kritik sınırı aştı, yatırımcı çok memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları zirveye göz kırptı! Gram altın kritik sınırı aştı, yatırımcı çok memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Rusya - Ukrayna savaşı ve dünyadaki enflasyon artışı nedeniyle altın fiyatlarında yaşanan yükselme sürüyor. Gram altın 15 Nisan 2022 Cuma gününde 928 TL'den satılırken fiyatlardaki son durumu merak edenler için serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...